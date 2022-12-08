Министры обороны стран ШОС и СНГ встретятся в Москве 9 декабря

В пятницу, 9 декабря, в Москве состоится встреча глав оборонных ведомств государств-членов ШОС и СНГ, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"В соответствии с повесткой дня стороны обменяются мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, дальнейшему укреплению сотрудничества в сфере обороны, обсудят вопросы, представляющий взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Сообщается, что белорусская военная делегация на встрече будет представлена министром обороны Белоруссии генерал-лейтенантом Виктором Хрениным.