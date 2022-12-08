Ашхабад и Баку выступают за диверсификацию энергопоставок на европейский рынок - Бердымухамедов

Туркменистан и Азербайджан выступают за диверсифицированную схему поставок энергоносителей на международные рынки, в частности, в европейском направлении, заявил председатель верхней палаты туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедов.
"У двух государств также имеются большие потенциальные возможности для взаимодействия в энергетической сфере. Здесь подходы сторон идентичны: Туркменистан и Азербайджан выступают за диверсифицированную схему поставок энергоносителей на международные рынки, в частности, в европейском направлении", - заявил Бердымухамедов в ходе переговоров со своей азербайджанской коллегой Сахибой Гафаровой, сообщает в четверг правительственная газета "Нейтральный Туркменистан".
"Значительным, по-настоящему выдающимся событием стало подписание в январе 2021 года меморандума о взаимопонимании между правительством Туркменистана и правительством Азербайджанской Республики о совместном освоении углеводородных ресурсов месторождения Достлук (Достлуг - ИФ) в Каспийском море. Этот факт знаменует собой принципиально новый этап в межгосударственном энергетическом сотрудничестве", - отметил спикер верхней палаты туркменского парламента.
Визит Гафаровой в Ашхабад проходит в преддверии первого трехстороннего саммита Туркменистан-Азербайджан-Турция, который состоится 14 декабря в туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспия.
Накануне, 13 декабря, запланированы три министерские встречи: министров иностранных дел, транспорта и энергетики трех стран.
В январе 2021 года Туркмения и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения Достлуг в Каспийском море. В настоящее время в развитие этого документа продолжаются двусторонние консультации на уровне рабочих групп по подготовке соответствующего межправительственного соглашения.
Запасы месторождения оцениваются экспертами в 50 млн тонн нефти. Интерес к проекту проявлял "ЛУКОЙЛ".
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