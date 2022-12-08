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Внешняя политика 08.12.2022 13:46

Открытие посольства Азербайджана в Албании обеспечит эффективность реализации двусторонней повестки - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что открытие посольства страны в Албании позволит более эффективно реализовывать двустороннюю повестку.

«Как мы и договаривались, мы продолжим активный диалог. Ваш визит носит наблюдательный характер за ходом реализации уже согласованных вопросов. С обеих сторон даны необходимые распоряжения и идет активная работа», - сказал Алиев в четверг, принимая премьер-министра Албании Эди Раму.

Глава государства дал высокую оценку результатам своего визита в Тирану. «Итоги моего официального визита положительные. Наши отношения укрепляются и появляются новые возможности. Мы открываем посольство в Тиране, что является важным знаком нашего сотрудничества. С практической точки зрения это позволит нам ближе познакомиться с процессами в вашей стране и позволит нам быть более эффективными в нашей двусторонней повестке дня», - сказал президент.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, АЛБАНИЯ, ПРЕМЬЕР


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