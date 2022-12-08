Журналисты The New York Times устроили первую за 40 лет массовую забастовку

Сотни журналистов и других сотрудников американского издания The New York Times устроили массовую забастовку впервые за 40 лет, сообщают в четверг американские СМИ.
Участники забастовки пошли на этот шаг, так как недовольны затянувшимися переговорами между профсоюзом и руководством компании, которые продолжаются с марта 2021 года, когда истек последний контракт между The Times и профсоюзом The New York Times Guild. Стороны пока так и не смогли прийти к консенсусу по целому ряду пунктов, в частности по увеличению зарплаты, удаленной работе, медицинскому обслуживанию.
Более 1,1 тыс. сотрудников принимают участие в 24-часовой забастовке.
В профсоюзе указали, что сотрудники "в настоящее время официально остановили работу, что стало первым в компании подобным случаем такого масштаба за 40 лет".
"Всегда сложно отказаться от работы, которую ты любишь, но наши участники хотят сделать все возможное, чтобы сделать нашу редакцию лучше для всех", - отметили в The New York Times Guild.
The New York Times - ежедневная американская газета, ее сайт считается одним из самых посещаемых новостных ресурсов в мире.
Открытие посольства Азербайджана в Албании обеспечит эффективность реализации двусторонней повестки - Алиев
Органы прокуратуры Азербайджана и РФ ведут активную работу по нейтрализации угроз региональной безопасности - Краснов
Президент Азербайджана и премьер Албании провели переговоры в Баку
Цены на нефть ускорили подъем, Brent - $78,33 за баррель
Татнефть в 2022г увеличит добычу нефти в Татарстане на 4,3%
Объем IPO нефтеперерабатывающей "дочки" Saudi Aramco превысит $1,3 млрд - Bloomberg
Google, Oracle, Amazon и Microsoft разделят контракт на поставку облачных услуг Пентагону за $9 млрд
Азербайджан и Япония подпишут меморандум о сотрудничестве в области туризма
Заболеваемость и смертность COVID-19 в мире продолжают снижаться - ВОЗ
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kapital Bank присоединился к социальному проекту в Сабирабаде
Заработайте 15 манат с Yelo Mastercard от Apple Pay!
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают