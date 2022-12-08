В ФРГ прогнозируют больше задержаний ультраправых, связанных с подозреваемой в подготовке госпереворота группировкой

Власти ФРГ ожидают больше задержаний участников ультраправой группировки "Рейхсбюргер", члены которой занимались подготовкой госпереворота в стране, передают в четверг западные СМИ.

По словам высокопоставленного сотрудника службы безопасности федеральной земли Тюрингии Георга Мейера, вероятно, последует и "вторая волна" задержаний, поскольку в настоящее время следственные органы изучают улики.

Мейер также обвинил крайне правую партию "Альтернатива для Германии" (АДГ), куда входит одна из задержанных Биргит Винкеманн, в разжигании теорий заговора. Однако сама партия осудила план госпереворота, который, как утверждается, планировала ультраправая группировка. В АДГ заявили, что будут ждать результатов расследования ситуации.

Накануне в ФРГ прошли масштабные рейды против ультраправых, задержаны более 20 человек. В немецкой прокуратуре сообщали, что подозреваемые, предположительно, создали в прошлом году "террористическую организацию с целью свергнуть существующий государственный строй в Германии и заменить его собственной формой государства, которая уже находилась на стадии создания". В ведомстве добавили, что руководили этой группой 71-летний "Генрих П.Р" и 69-летний "Рюдигер В.П". Согласно "Шпигель", первый является членом небольшой дворянской семьи, а второй - бывший десантник.

По данным немецких властей, группа планировала нападение на здание Бундестага, захват депутатов в заложники, а также нападения на электростанции с целью вызвать перебои в энергоснабжении для того, чтобы подорвать позиции нынешней власти, создать условия для гражданской войны, свергнуть федеральное правительство и захватить власть. По информации спецслужб, группа распланировала, кто займет определенные министерские должности. В случае возможного путча группировка назначила бы "Генриха П.Р" регентом.