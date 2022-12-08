ВВП на душу населения в Азербайджане в 2050г может превысить $10 тыс. – ВБ

ВВП на душу населения в Азербайджане в 2050 году может превысить $10 тыс., считают аналитики Всемирного банка.

«Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2024-2050гг может составить 1,7% при осуществлении определенных реформ. В этом случае в 2050 году ВВП на душу населения может достичь $10,25 тыс.», - отмечается в отчете ВБ, которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Как отмечает ВБ, основными факторами долгосрочного экономического роста в Азербайджане являются повышение производительности и формирование человеческого капитала в неэнергетическом секторе.

ВБ считает, что более амбициозный комплекс реформ, ускоряющих структурные преобразования и снижающих неэффективность, может еще больше повысить производительность и средний доход.

По итогам 2020 года ВВП на душу населения в Азербайджане составил $5,9 тыс., 10 месяцев 2022 года - $6,5 тыс.

Как сообщалось ранее, согласно оценкам правительства Азербайджана, среднегодовой рост ВВП в 2022-2026гг составит 3-4% в год.

Х.Насирзаде