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Дальнее зарубежье 08.12.2022 17:29

Нетаньяху пытается сформировать новое правительство Израиля, угодив всем партиям

Биньямин Нетаньяху, получивший мандат на формирование нового правительства Израиля, продолжает переговоры с представителями партий о распределении постов, выслушивая их пожелания, пишут в четверг израильские СМИ.

Как пишет израильский портал Newsru.co.il, расписание встреч Нетаньяху с депутатами составляется в соответствии с местами, которые они получили на праймериз, однако, в его окружении отмечают, что распределение портфелей не связано с местом в списке. Так, посты делят на три группы по важности, и в самую первую входят должности глав министерства обороны, иностранных дел и юстиции, а также пост спикера Кнессета. Затем следуют посты меньшей степени важности - это посты министров экономики, культуры и спорта, транспорта и энергетики, просвещения, связи, и остальные посты менее значимы.

По информации портала, главным кандидатом на пост главы МИД считается Амир Охана, это депутат из партии Нетаньяху "Ликуд", ранее он занимал посты министра внутренней безопасности и министра юстиции.

Еще одним кандидатом на пост главы МИД Израиля считается Исраэль Кац, также из "Ликуда". Кац в прошлом уже был министром иностранных дел, а также министром разведки, транспорта, и сельского хозяйства. Однако по информации портала, Кац может согласиться на пост министра экономики, и именно это предложил ему Нетаньяху накануне в ходе встречи.

Кандидатом на пост министра обороны считают Йоава Галанта, на пост министра юстиции - Ярива Левина.

Однако, в ближайшее время Нетаньяху необходимо принять решение по поводу кандидатуры спикера Кнессета, голосование в Кнессете за нее назначено на 12 декабря. Как пишет израильский портал "Вести", на этот пост - один из самых высокооплачиваемых и высокопоставленных должностей в государстве - претендуют шесть депутатов "Ликуда". Портал отмечает, что новому спикеру придется выносить на голосование сложные законы, вызывающие общественный резонанс и критику со стороны СМИ. Поэтому, подчеркивает издание, Нетаньяху необходимо сделать сложный выбор и выполнить две важные задачи: избежать недовольство в партии и заручиться поддержкой и лояльностью со стороны будущего парламентского главы.

Сам мандат Нетаньяху на формирование правительства истекает 11 декабря.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, СИТУАЦИЯ


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