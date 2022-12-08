Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

07.12 $/bbl +/- WTI 72.01 -2.24 Brent 77.17 -2.18

Макроэкономика 08.12.2022 20:00

Экономика Китая начнет восстанавливаться с середины 2023г - Morgan Stanley

Китайскую экономику ждет непростой период текущей зимой на фоне сохраняющейся неопределенности, связанной с пандемией коронавируса, однако она, вероятно, начнет восстанавливаться с середины 2023 года, полагают эксперты Morgan Stanley.

"Некоторые регионы могут продолжить соблюдать осторожность в отношении открытия" экономики в ближайшие месяцы, местные чиновники, вероятно, будут ужесточать ограничения, чтобы предотвратить рост числа заражений в холодное время года, сказал главный экономист Morgan Stanley в Китае Робин Син в интервью Dow Jones.

"У меня намного больше уверенности в том, что они сделают полноценное открытие, вероятно, к апрелю", - отметил эксперт.

Он сослался на смену риторики Пекина в отношении пандемии, включая правительственные пресс-конференции, которые стали больше фокусироваться на медицинском потенциале и вакцинации. Это показывает, что "фокус находится уже не на снижении количества заражений, а на предотвращении случаев госпитализации и тяжелых случаев заболевания", сказал Син.

"Это очень обнадеживающее начало", - добавил эксперт.

Состояние китайской экономики остается под вопросом на фоне роста количества заражений COVID-19 до рекордных суточных значений, пишет Dow Jones.

Некоторые экономисты сомневаются, что Китай сможет добиться выполнения целевого показателя роста ВВП на 5,5% по итогам текущего года. В январе-сентябре экономика КНР увеличилась на 3% на фоне локдаунов и замедления в секторе недвижимости.

Инвесторы также задаются вопросом о том, не становится ли Пекин более сфокусирован на национальной безопасности и независимости поставок, чем на росте экономики. Фокус властей КНР на росте ВВП является одним из ключевых факторов, привлекающих международных инвесторов и капитал в Китай.

Син ожидает, что Пекин вновь сосредоточится на экономическом росте в ближайшей перспективе. В том числе он отметил недавно обнародованные властями планы поддержки сектора недвижимости и одобрение регуляторами нескольких сделок в финансово-технологическом секторе, который находился под чрезмерно высоким вниманием правительства с конца 2020 года.

Morgan Stanley ожидает, что рост китайского ВВП составит 5% в 2023 году, а затем немного замедлится, до чуть более 4% с 2024 по 2025 гг. и до 3,5% в последующие пять лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Рост ВВП Китая в III квартале ускорился до 3,9%, выше прогноза Глава Минфина США призвала противостоять попыткам Китая влиять на мировую экономику Экономика Китая выросла на 0,4% во II кв., показав наихудшую динамику с I кв. 2020 года Промпроизводство в Китае в мае поднялось на фоне ослабления коронавирусных ограничений, розничные продажи упали США выразили готовность к расширению экономического сотрудничества с Тайванем Растущая мощь Китая открывает новые перспективы для развития российской экономики - МИД РФ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az