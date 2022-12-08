Экономика Китая начнет восстанавливаться с середины 2023г - Morgan Stanley

Китайскую экономику ждет непростой период текущей зимой на фоне сохраняющейся неопределенности, связанной с пандемией коронавируса, однако она, вероятно, начнет восстанавливаться с середины 2023 года, полагают эксперты Morgan Stanley.

"Некоторые регионы могут продолжить соблюдать осторожность в отношении открытия" экономики в ближайшие месяцы, местные чиновники, вероятно, будут ужесточать ограничения, чтобы предотвратить рост числа заражений в холодное время года, сказал главный экономист Morgan Stanley в Китае Робин Син в интервью Dow Jones.

"У меня намного больше уверенности в том, что они сделают полноценное открытие, вероятно, к апрелю", - отметил эксперт.

Он сослался на смену риторики Пекина в отношении пандемии, включая правительственные пресс-конференции, которые стали больше фокусироваться на медицинском потенциале и вакцинации. Это показывает, что "фокус находится уже не на снижении количества заражений, а на предотвращении случаев госпитализации и тяжелых случаев заболевания", сказал Син.

"Это очень обнадеживающее начало", - добавил эксперт.

Состояние китайской экономики остается под вопросом на фоне роста количества заражений COVID-19 до рекордных суточных значений, пишет Dow Jones.

Некоторые экономисты сомневаются, что Китай сможет добиться выполнения целевого показателя роста ВВП на 5,5% по итогам текущего года. В январе-сентябре экономика КНР увеличилась на 3% на фоне локдаунов и замедления в секторе недвижимости.

Инвесторы также задаются вопросом о том, не становится ли Пекин более сфокусирован на национальной безопасности и независимости поставок, чем на росте экономики. Фокус властей КНР на росте ВВП является одним из ключевых факторов, привлекающих международных инвесторов и капитал в Китай.

Син ожидает, что Пекин вновь сосредоточится на экономическом росте в ближайшей перспективе. В том числе он отметил недавно обнародованные властями планы поддержки сектора недвижимости и одобрение регуляторами нескольких сделок в финансово-технологическом секторе, который находился под чрезмерно высоким вниманием правительства с конца 2020 года.

Morgan Stanley ожидает, что рост китайского ВВП составит 5% в 2023 году, а затем немного замедлится, до чуть более 4% с 2024 по 2025 гг. и до 3,5% в последующие пять лет.