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Регион 08.12.2022 17:15

Путин встретится с Пашиняном в Бишкеке

Президент РФ Владимир Путин 9 декабря в Бишкеке примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС), где будет обсуждаться формирование общего рынка газа, а также встретится с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"У нас запланирована одна двусторонка. Это - беседа с премьер-министром Армении Пашиняном", - сказал Ушаков журналистам.

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Тэги: РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, ВЕЭС, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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