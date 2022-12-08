Путин встретится с Пашиняном в Бишкеке

Президент РФ Владимир Путин 9 декабря в Бишкеке примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС), где будет обсуждаться формирование общего рынка газа, а также встретится с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"У нас запланирована одна двусторонка. Это - беседа с премьер-министром Армении Пашиняном", - сказал Ушаков журналистам.