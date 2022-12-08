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Дальнее зарубежье 08.12.2022 17:33

Обмен россиянина Бута на американку Грайнер состоялся в Абу-Даби

В четверг в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен отбывавшего наказание в США гражданина РФ Виктора Бута на осужденную в России американку Бриттни Грайнер, сообщили в МИД РФ.

"8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер, отбывавших наказание в исправительных учреждениях Соединённых Штатов Америки и Российской Федерации соответственно", - сообщили на Смоленской площади.

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Тэги: РОССИЯ, США, БУТ, ОБМЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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