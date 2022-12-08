Обмен россиянина Бута на американку Грайнер состоялся в Абу-Даби

В четверг в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен отбывавшего наказание в США гражданина РФ Виктора Бута на осужденную в России американку Бриттни Грайнер, сообщили в МИД РФ.

"8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер, отбывавших наказание в исправительных учреждениях Соединённых Штатов Америки и Российской Федерации соответственно", - сообщили на Смоленской площади.