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СНГ 08.12.2022 17:34

Неформальный саммит СНГ пройдет в Петербурге в конце декабря

Традиционный неформальный саммит СНГ пройдет в конце декабря 2022 года в Санкт-Петербурге, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

"В конце декабря по сложившейся традиции пройдет неформальная дружеская встреча глав государств-членов СНГ в Санкт-Петербурге", - сказал он журналистам.

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