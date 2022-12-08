Неформальный саммит СНГ пройдет в Петербурге в конце декабря

Традиционный неформальный саммит СНГ пройдет в конце декабря 2022 года в Санкт-Петербурге, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "В конце декабря по сложившейся традиции пройдет неформальная дружеская встреча глав государств-членов СНГ в Санкт-Петербурге", - сказал он журналистам.

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