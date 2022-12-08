Совет ЕС принял Хорватию в Шенгенскую зону

Хорватия стала в четверг 27-м членом Шенгенской зоны после решения в Брюсселе Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренним делам, объявила французская газета Le Figaro.
Это решение, сообщает издание со ссылкой на чешское председательство Совета ЕС, вступит в силу с 1 января 2023 года.
В то же время, отмечает СМИ, заявки Болгарии и Румынии на присоединение к зоне свободного передвижения по-прежнему остались неудовлетворенными.
Шенгенская зона начала своё существование в марте 1995 года, когда пограничный контроль был отменён на внутренних границах между семью государствами: Бельгией, Германией, Испанией, Люксембургом, Нидерландами, Португалией и Францией.
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