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Дальнее зарубежье 08.12.2022 18:40

Совет ЕС принял Хорватию в Шенгенскую зону

Хорватия стала в четверг 27-м членом Шенгенской зоны после решения в Брюсселе Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренним делам, объявила французская газета Le Figaro.

Это решение, сообщает издание со ссылкой на чешское председательство Совета ЕС, вступит в силу с 1 января 2023 года.

В то же время, отмечает СМИ, заявки Болгарии и Румынии на присоединение к зоне свободного передвижения по-прежнему остались неудовлетворенными.

Шенгенская зона начала своё существование в марте 1995 года, когда пограничный контроль был отменён на внутренних границах между семью государствами: Бельгией, Германией, Испанией, Люксембургом, Нидерландами, Португалией и Францией.

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Тэги: ЕС, ХОРВАТИЯ, ШЕНГЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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