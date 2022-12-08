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Цена на нефть

07.12 $/bbl +/- WTI 72.01 -2.24 Brent 77.17 -2.18

ТЭК 08.12.2022 18:55

Цены на нефть ускорили подъем, Brent - $78,33 за баррель

Цены на нефть ускорили рост на торгах в четверг, восстанавливаясь после падения до годовых минимумов накануне.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:21 подорожали на $1,16 (1,5%) - до $78,33 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $2,12 (2,94%) - до $74,13 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку в том числе оказывает оптимизм по поводу постепенного снятия коронавирусных ограничений в стране.

За последние две недели власти приняли ряд мер, смягчающих политику нулевой терпимости к COVID-19, включая отмену запрета на путешествия внутри страны без тестирования на коронавирус и отказ от введения карантинных мер в целых районах и кварталах китайских городов.

Кроме того, росту нефтяных котировок способствовали данные о меньшем, чем ожидалось, сокращении ВВП Японии в третьем квартале.

Как стало известно в четверг из пересмотренных официальных данных, экономика Японии в третьем квартале снизилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Предварительно сообщалось о сокращении на 0,3%, и аналитики в целом не ожидали пересмотра изначальной оценки.

Тем временем компания TC Energy сообщила о приостановке работы нефтепровода Keystone Pipeline System из-за утечки нефти в штате Небраска. Компания изолировала данный сегмент трубопровода и проводит работы по устранению неполадки.

В среду Brent и WTI обновили минимальные значения с конца декабря прошлого года на фоне данных об увеличении запасов бензина и дистиллятов в США и опасений, что замедление экономического роста ослабит спрос на топливо.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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