Российско-американский обмен заключенными провели при активном посредничестве Саудовской Аравии и ОАЭ

Власти Саудовской Аравии и ОАЭ выступили посредниками между США и Россией при обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута, информирует в четверг агентство ЭФЭ.
"Успех в посреднических усилиях - это отражение близкой дружбы между нашими двумя странами, с США и Россией", - цитирует ЭФЭ выдержку из совместного заявления МИД Саудовской Аравии и ОАЭ.
В документе отмечается, что посредничество осуществлялось при непосредственном руководстве саудовского наследного принца, главы правительства Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и президента ОАЭ Мухаммеда бин Зайеда Аль Нахьяна.
Ранее в четверг МИД РФ сообщил, что в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен отбывавшего наказание в США гражданина РФ Виктора Бута на Бриттни Грайнер.
В 2012 году американский суд приговорил Бyта к 25 годам лишения свободы по обвинению в торговле оружием. Бут отбывал наказание в тюрьме города Мэрион, расположенного в штате Иллинойс. Он отрицает все обвинения и заявляет, что занимался абсолютно легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок.
Химкинский городской суд Московской области 4 августа 2022 года приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. Американка была признана виновной в незаконном хранении без цели сбыта наркотических веществ, а также их контрабанде в значительном размере.
17 февраля 2022 года Грайнер прилетела в Москву рейсом из Нью-Йорка, где в ее багаже обнаружили гашишное масло, после чего она была задержана.
В суде Грайнер заявила о частичном признании вины и пояснила, что не имела умысла нарушать закон и что взяла с собой наркотики по невнимательности из-за плохого самочувствия. По ее словам, картриджи, содержащие медицинскую марихуану, были выписаны ей в США врачом как обезболивающие.
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