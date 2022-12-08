Турция планирует запретить судам находиться в Мраморном море без страховки - Минтранспорта

Турецкие власти хотят вывести из Мраморного моря суда, которые ждут разрешения на проход через пролив Дарданеллы и при этом не имеют документов с подтверждением страхового статуса, передает Bloomberg со ссылкой на турецкое министерство транспорта.
"Во избежание рисков Турция планирует убрать из Мраморного моря суда, ожидающие прохода через пролив Дарданеллы без страховых писем, заявило министерство транспорта", - информирует агентство.
В ведомстве отметили, что примут новые меры в отношении того, как поступать с такими судами. Помимо этого, министерство раскритиковало судовых страховщиков в отказе предоставить письма.
Отмечается, что в настоящий момент в Черном море находятся 15 нефтяных танкеров, ожидающих прохода через проливы Дарданеллы или Босфор.
Ранее в четверг Financial Times сообщила, что западные официальные лица называют турецкие власти ответственными в том, что около 20 танкеров с нефтью из Казахстана "застряли" возле проливов Босфор и Дарданеллы.
Два официальных лица обвинили Турцию в задержке поставок нефти, отметив, что у страны нет причин сомневаться в статусе страхования судов. "Эти перебои являются результатом нового правила Турции, а не потолка цен на нефть", - заявил один из них.
В конце ноября Анкара объявила, что проходящие по проливам танкеры, причем - не только с российской нефтью, должны будут предоставить письма от страховых компаний, гарантирующие страховое покрытие в турецких водах. Такие меры Анкара приняла в связи с решением G7, ЕС и Австралии разрешать страховать суда, перевозящие российскую нефть, только в том случае, если нефть на борту покупается по цене $60 за баррель или ниже.
По данным ряда СМИ, в настоящий момент через проливы не могут пройти 22-25 танкеров с нефтью.
В это время года из-за короткого светового дня и плохой погоды танкерам часто по несколько дней приходится ждать разрешения на проход через проливы. Однако необходимость предоставить подтверждение страхового статуса тормозит прохождение танкеров через проливы еще больше.
В пресс-службе Минэнерго Казахстана ранее заявили, что танкеры с казахстанской нефтью "застряли" на шесть суток возле проливов Босфор и Дарданеллы, но это нормальная ситуация зимой.
"Для зимнего сезона это нормальное ожидание, в прошлом году ожидание в проливах в декабре было порядка 14 дней. Что касается страховых писем - детали выясняются", - сообщили в пресс-службе.
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