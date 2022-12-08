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Внешняя политика 08.12.2022 19:52

Глава МИД Азербайджана и представитель госдепа США обсудили мирный договор между Баку и Ереваном - МИД

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в четверг провели телефонный разговор, сообщает азербайджанский МИД.

“Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также различных вопросах повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и США”, - отмечается в информации.


Байрамов рассказал Донфрид о текущем состоянии переговоров по мирному соглашению, работе по открытию коммуникаций и вопросам делимитации. Кроме того, были упомянуты недавние незаконные действия Армении, осуществленные с использованием Лачинской дороги.


“Донфрид подчеркнула, что США поддерживают усилия по обеспечению стабильности в регионе. Она отметила, что важно продвигать мирный процесс в соответствии с договоренностями, достигнутыми между лидерами и министрами”, - сообщает МИД.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, США, ТЕЛЕФОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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