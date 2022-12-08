Глава МИД Азербайджана и представитель госдепа США обсудили мирный договор между Баку и Ереваном - МИД

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в четверг провели телефонный разговор, сообщает азербайджанский МИД.

“Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также различных вопросах повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и США”, - отмечается в информации.





Байрамов рассказал Донфрид о текущем состоянии переговоров по мирному соглашению, работе по открытию коммуникаций и вопросам делимитации. Кроме того, были упомянуты недавние незаконные действия Армении, осуществленные с использованием Лачинской дороги.





“Донфрид подчеркнула, что США поддерживают усилия по обеспечению стабильности в регионе. Она отметила, что важно продвигать мирный процесс в соответствии с договоренностями, достигнутыми между лидерами и министрами”, - сообщает МИД.





Х.Насирзаде