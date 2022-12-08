Глава МИД Азербайджана и представитель госдепа США обсудили мирный договор между Баку и Ереваном - МИД

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в четверг провели телефонный разговор, сообщает азербайджанский МИД.
“Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также различных вопросах повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и США”, - отмечается в информации.
Байрамов рассказал Донфрид о текущем состоянии переговоров по мирному соглашению, работе по открытию коммуникаций и вопросам делимитации. Кроме того, были упомянуты недавние незаконные действия Армении, осуществленные с использованием Лачинской дороги.
“Донфрид подчеркнула, что США поддерживают усилия по обеспечению стабильности в регионе. Она отметила, что важно продвигать мирный процесс в соответствии с договоренностями, достигнутыми между лидерами и министрами”, - сообщает МИД.
Х.Насирзаде
Падение продаж чипов в мире г/г в октябре было максимальным за 3 года - SIA
Shell влила 1,2 млрд фунтов капитала в британское розничное подразделение в 2022 году
Китай и Саудовская Аравия подписали 34 инвестсоглашения в различных секторах, включая "зеленую" энергетику
В Азербайджане спад новых случаев COVID-19
Google, Oracle, Amazon и Microsoft разделят контракт на поставку облачных услуг Пентагону за $9 млрд
Азербайджан и Япония подпишут меморандум о сотрудничестве в области туризма
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на рекордную сумму свыше $855 млрд
Словакия выделяет Украине военную помощь Украине на 10,5 млн евро
Патрушев заявил, что США и их союзники по НАТО хотят любой ценой ослабить Россию
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kapital Bank присоединился к социальному проекту в Сабирабаде
Заработайте 15 манат с Yelo Mastercard от Apple Pay!
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают