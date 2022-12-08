Анкару беспокоит активность курдов в Финляндии - глава Минобороны Турции

Финляндия до сих пор оставляет курдским группировкам возможность вести активность на своей территории, однако Анкара ждет от Хельсинки конкретных действий по этому вопросу, заявил в четверг глава Минобороны Турции Хулуси Акар на пресс-конференции с финским коллегой Антти Кайкконеном.

"В четверг турецкий министр обороны сказал, что Турция остается обеспокоена подозрительной активностью курдских группировок в Финляндии и ожидает от Хельсинки конкретных шагов на этот счет прежде, чем Анкара может одобрить ее членство в НАТО", - сообщает Associated Press (AP).

"Я сказал финской стороне: нас тревожат террористические организации - Рабочая партия Курдистана и Силы самообороны сирийских курдов (YPG) и продолжение их активности в Финляндии", - приводит AP слова Акара.

Также он сказал, что ожидает от всех членов НАТО содействия в модернизации вооруженных сил Турции, включая быстрое одобрение США поставок Анкаре истребителей F-16.

В свою очередь Кайкконен заявлял, что Финляндия привержена соглашению с Турцией и Швецией, согласно которому Хельсинки и Стокгольм обязуются заняться беспокоящими Анкару вопросами в сфере безопасности.

Кроме того, глава Минобороны Финляндии заявил, что в отношении Турции финского эмбарго на поставки оружия нет, и что Хельсинки рассматривает каждую возможную оружейную сделку в индивидуальном порядке.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, процесс столкнулся с противодействием со стороны Турции, которая обвинила Хельсинки и Стокгольм в укрывательстве лиц, которые признаны Анкарой террористами. После серии переговоров на различных уровнях были достигнуты договоренности о снятии препятствий для присоединения двух скандинавских стран к альянсу. В частности, стороны согласились, что между ними не будет эмбарго на поставки вооружения: этого на переговорах требовала Анкара. Стороны подписали меморандум в июне 2022 года.

На данный момент 28 из 30 стран-членов НАТО ратифицировали вступление Финляндии. Не ратифицировали документ парламенты Венгрии и Турции. При этом во вторник Акар выступил с заявлением, что Финляндия и Швеция предпринимают "провокационные действия", а не конкретные шаги, которые обозначены в качестве требований Анкары для вступления этих двух стран в НАТО.