Анкару беспокоит активность курдов в Финляндии - глава Минобороны Турции

Финляндия до сих пор оставляет курдским группировкам возможность вести активность на своей территории, однако Анкара ждет от Хельсинки конкретных действий по этому вопросу, заявил в четверг глава Минобороны Турции Хулуси Акар на пресс-конференции с финским коллегой Антти Кайкконеном.
"В четверг турецкий министр обороны сказал, что Турция остается обеспокоена подозрительной активностью курдских группировок в Финляндии и ожидает от Хельсинки конкретных шагов на этот счет прежде, чем Анкара может одобрить ее членство в НАТО", - сообщает Associated Press (AP).
"Я сказал финской стороне: нас тревожат террористические организации - Рабочая партия Курдистана и Силы самообороны сирийских курдов (YPG) и продолжение их активности в Финляндии", - приводит AP слова Акара.
Также он сказал, что ожидает от всех членов НАТО содействия в модернизации вооруженных сил Турции, включая быстрое одобрение США поставок Анкаре истребителей F-16.
В свою очередь Кайкконен заявлял, что Финляндия привержена соглашению с Турцией и Швецией, согласно которому Хельсинки и Стокгольм обязуются заняться беспокоящими Анкару вопросами в сфере безопасности.
Кроме того, глава Минобороны Финляндии заявил, что в отношении Турции финского эмбарго на поставки оружия нет, и что Хельсинки рассматривает каждую возможную оружейную сделку в индивидуальном порядке.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, процесс столкнулся с противодействием со стороны Турции, которая обвинила Хельсинки и Стокгольм в укрывательстве лиц, которые признаны Анкарой террористами. После серии переговоров на различных уровнях были достигнуты договоренности о снятии препятствий для присоединения двух скандинавских стран к альянсу. В частности, стороны согласились, что между ними не будет эмбарго на поставки вооружения: этого на переговорах требовала Анкара. Стороны подписали меморандум в июне 2022 года.
На данный момент 28 из 30 стран-членов НАТО ратифицировали вступление Финляндии. Не ратифицировали документ парламенты Венгрии и Турции. При этом во вторник Акар выступил с заявлением, что Финляндия и Швеция предпринимают "провокационные действия", а не конкретные шаги, которые обозначены в качестве требований Анкары для вступления этих двух стран в НАТО.
Глава МИД Азербайджана и представитель госдепа США обсудили мирный договор между Баку и Ереваном - МИД
Открытие посольства Азербайджана в Албании обеспечит эффективность реализации двусторонней повестки - Алиев
Органы прокуратуры Азербайджана и РФ ведут активную работу по нейтрализации угроз региональной безопасности - Краснов
Падение продаж чипов в мире г/г в октябре было максимальным за 3 года - SIA
Shell влила 1,2 млрд фунтов капитала в британское розничное подразделение в 2022 году
Китай и Саудовская Аравия подписали 34 инвестсоглашения в различных секторах, включая "зеленую" энергетику
В Азербайджане спад новых случаев COVID-19
Google, Oracle, Amazon и Microsoft разделят контракт на поставку облачных услуг Пентагону за $9 млрд
Азербайджан и Япония подпишут меморандум о сотрудничестве в области туризма
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kapital Bank присоединился к социальному проекту в Сабирабаде
Заработайте 15 манат с Yelo Mastercard от Apple Pay!
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают