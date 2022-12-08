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ТЭК 08.12.2022 20:43

Китай и Саудовская Аравия подписали 34 инвестсоглашения в различных секторах, включая "зеленую" энергетику

Компании Китая и Саудовской Аравии подписали 34 инвестиционных соглашения в различных секторах экономики в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Эр-Рияд.

Как сообщило саудовское новостное агентство Saudi Press Agency (SPA), соглашения предусматривают совместные инвестиции в такие сектора, как "зеленая" энергетика, информационные технологии, транспорт и логистика, медицина, строительство и недвижимость.

Среди прочего стороны договорились развивать проекты по производству водородного топлива и солнечной энергетики в Саудовской Аравии. В частности, речь может идти о водородном заводе в строящемся городе Неом на побережье Красного моря, пишет агентство Bloomberg.

Кроме того, среди саудовско-китайских соглашений числятся также меморандум с Huawei о развитии технологий облачных вычислений и строительстве комплекса высокоскоростного интернета в Саудовской Аравии, а также договоренность между министерством инвестиций Саудовской Аравии и Shandong Innovation Group о строительстве алюминиевого завода на территории королевства.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, КИТАЙ, КОНТРАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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