Компании Китая и Саудовской Аравии подписали 34 инвестиционных соглашения в различных секторах экономики в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Эр-Рияд.
Как сообщило саудовское новостное агентство Saudi Press Agency (SPA), соглашения предусматривают совместные инвестиции в такие сектора, как "зеленая" энергетика, информационные технологии, транспорт и логистика, медицина, строительство и недвижимость.
Среди прочего стороны договорились развивать проекты по производству водородного топлива и солнечной энергетики в Саудовской Аравии. В частности, речь может идти о водородном заводе в строящемся городе Неом на побережье Красного моря, пишет агентство Bloomberg.
Кроме того, среди саудовско-китайских соглашений числятся также меморандум с Huawei о развитии технологий облачных вычислений и строительстве комплекса высокоскоростного интернета в Саудовской Аравии, а также договоренность между министерством инвестиций Саудовской Аравии и Shandong Innovation Group о строительстве алюминиевого завода на территории королевства.
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