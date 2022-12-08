Компании Китая и Саудовской Аравии подписали 34 инвестиционных соглашения в различных секторах экономики в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Эр-Рияд.

Как сообщило саудовское новостное агентство Saudi Press Agency (SPA), соглашения предусматривают совместные инвестиции в такие сектора, как "зеленая" энергетика, информационные технологии, транспорт и логистика, медицина, строительство и недвижимость.

Среди прочего стороны договорились развивать проекты по производству водородного топлива и солнечной энергетики в Саудовской Аравии. В частности, речь может идти о водородном заводе в строящемся городе Неом на побережье Красного моря, пишет агентство Bloomberg.

Кроме того, среди саудовско-китайских соглашений числятся также меморандум с Huawei о развитии технологий облачных вычислений и строительстве комплекса высокоскоростного интернета в Саудовской Аравии, а также договоренность между министерством инвестиций Саудовской Аравии и Shandong Innovation Group о строительстве алюминиевого завода на территории королевства.