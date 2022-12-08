Патрушев заявил, что США и их союзники по НАТО хотят любой ценой ослабить Россию

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что Запад стремиться любой ценой ослабить или уничтожить Россию.

"Долгосрочная цель США и их союзников по НАТО ослабление или уничтожение нашей страны любой ценой, а также слом архитектуры безопасности в Евразии в целом", - сказал Патрушев на встрече с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Таиланда Супотом Маланийомом.

"Запад сделал ставку на глобализацию НАТО и приступил к созданию условий для комплексного наращивания военного присутствия в АТР. На решение этой задачи ориентированы, в частности, англосаксонский союз AUKUS", - цитирует в четверг Патрушева "Российская газета".

"В данном контексте хотел бы подчеркнуть, что агрессивное расширение военной инфраструктуры в регионе ведет к дальнейшему росту напряженности", - сказал Патрушев.

Ранее пресс-служба Совбеза РФ сообщила, что Патрушев прибыл с визитом в Таиланд и провел переговоры с генсеком Совета национальной безопасности королевства. В ходе визита состоялись российско-таиландские консультации по безопасности, сообщала пресс-служба.

По данным "Российской газеты", в пятницу Патрушев проведет в Бангкоке встречу с заместителем премьер-министра Таиланда Правитом Вонгсуваном.