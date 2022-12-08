Словакия выделяет Украине военную помощь Украине на 10,5 млн евро

Министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу со словацким коллегой Ярославом Надем в Киеве, поблагодарил Словакию за решение предоставить Украине дополнительный пакет военной помощи в размере 10,5 млн евро.
"Была теплая встреча с моим словацким коллегой Ярославом Надем в Киеве. Благодарен Словакии за решение предоставить дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 10,5 млн евро. Системы разминирования и боеприпасы помогут нашим солдатам на поле боя! Украина высоко ценит поддержку Словакии!", - написал Резников в Twitter.
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