Падение продаж чипов в мире г/г в октябре было максимальным за 3 года - SIA

Мировые продажи чипов в октябре упали на 4,6% - до $46,86 млрд по сравнению с $49,14 млрд за аналогичный месяц годом ранее, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

Относительно сентября этого года они снизились на 0,3% (с $47 млрд).

"Глобальные продажи полупроводников в октябре снова снизились, при этом падение в годовом исчислении самым большим в процентном отношении с декабря 2019 года, - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении. - Продажи в Америке стали светлым пятном, увеличившись в октябре на двухзначную величину относительно того же месяца прошлого года".

Продажи чипов в Северной и Южной Америке повысились на 11,4%, в Европе - на 9,3%, в Японии - на 3,9%. При этом в Китае они упали на 16,2%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 10,1%.

Реализация чипов в октябре по сравнению с предыдущим месяцем в Северной и Южной Америке увеличилась на 2,2%, в Европе - на 0,2%. Между тем в КНР показатель снизился на 1,5%, в Японии - на 0,1%, в АТР и других регионах - на 1,6%.

SIA представляет порядка 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.