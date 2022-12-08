Патрушев заявил, что США и их союзники по НАТО хотят любой ценой ослабить Россию

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что Запад стремится любой ценой ослабить или уничтожить Россию.
"Долгосрочная цель США и их союзников по НАТО ослабление или уничтожение нашей страны любой ценой, а также слом архитектуры безопасности в Евразии в целом", - сказал Патрушев на встрече с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Таиланда Супотом Маланийомом.
"Запад сделал ставку на глобализацию НАТО и приступил к созданию условий для комплексного наращивания военного присутствия в АТР. На решение этой задачи ориентированы, в частности, англосаксонский союз AUKUS", - цитирует в четверг Патрушева "Российская газета".
"В данном контексте хотел бы подчеркнуть, что агрессивное расширение военной инфраструктуры в регионе ведет к дальнейшему росту напряженности", - сказал Патрушев.
Глава МИД Азербайджана и представитель госдепа США обсудили мирный договор между Баку и Ереваном - МИД
Открытие посольства Азербайджана в Албании обеспечит эффективность реализации двусторонней повестки - Алиев
Органы прокуратуры Азербайджана и РФ ведут активную работу по нейтрализации угроз региональной безопасности - Краснов
Падение продаж чипов в мире г/г в октябре было максимальным за 3 года - SIA
Shell влила 1,2 млрд фунтов капитала в британское розничное подразделение в 2022 году
Китай и Саудовская Аравия подписали 34 инвестсоглашения в различных секторах, включая "зеленую" энергетику
В Азербайджане спад новых случаев COVID-19
Google, Oracle, Amazon и Microsoft разделят контракт на поставку облачных услуг Пентагону за $9 млрд
Азербайджан и Япония подпишут меморандум о сотрудничестве в области туризма
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kapital Bank присоединился к социальному проекту в Сабирабаде
Заработайте 15 манат с Yelo Mastercard от Apple Pay!
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают