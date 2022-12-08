Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на рекордную сумму свыше $855 млрд

Палата представителей Конгресса США в четверг приняла оборонный бюджет на беспрецедентную сумму в размере $858 млрд, сообщает Defense news.
Этот бюджет на 8% превышает предыдущий - за 2022 финансовый год, и предусматривает выделение на $45 млрд средств больше, чем весной запрашивал Белый дом. Ожидается, что на следующей неделе по бюджету проголосует Сенат США, а затем он должен отправиться на подпись президенту.
По информации Defense news, бюджет предусматривает $800 млн на военную помощь Украине, в рамках которых Пентагон может заключать контракты на поставки Украине нового оружия и экипировки. Также проект бюджета требует от администрации США представить рассчитанный на краткосрочную и среднесрочную перспективу план оказания Украине, в том числе ее ВВС, помощи в сфере безопасности.
Кроме того, речь идет о выделении $10 млрд на военную помощь властям Тайваня.
Ранее стало известно, что профильные комитеты Палаты представителей и Сената согласовали проект оборонного бюджета США на 2023 финансовый год.
Отмечалось, что США выделят $6 млрд на так называемую европейскую инициативу сдерживания. В заявлении комитетов говорилось, что это на $2,1 млрд больше запроса, составлявшего $3,9 млрд, и объяснялось тем, что "основанный на правилах международный порядок сталкивается с вызовами".
Проект документа предлагал введение санкций за участие в золотовалютных операциях с РФ. Кроме того, конгрессмены хотели продлить запрет на сотрудничество с Россией в военной сфере еще на пять лет.
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