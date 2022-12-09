Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

08.12 $/bbl +/- WTI 71.46 -0.55 Brent 76.15 -1.02

Дальнее зарубежье 09.12.2022 09:06

США готовят новый пакет военной помощи Украине

США подготовили для Украины дополнительную военную помощь в размере $275 млн, которая включает большое количество боеприпасов и высокотехнологичных систем, сообщило агентство Associated Press (AP).

По данным источников, в нынешний пакет входят 80 тыс. снарядов для гаубиц и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, средства противодействия беспилотным летательным аппаратам, средства противовоздушной обороны, а также военные автомобили HUMVEE, другое военное оборудование.

Официальное сообщение о новом пакете помощи, как ожидается, будет опубликовано в пятницу, пишет агентство.

Оно обращает внимание, что эта партия вооружений по сумме уступает предыдущим. Это, как поясняется в сообщении, связано с тем, что военные чиновники и эксперты прогнозируют снижение уровня боевых действий в зимний период.

АР напоминает, что с учетом нового пакета помощи США с начала Россией спецоперации на Украине выделили Киеву оружия и другого оборудования на сумму более $19,3 млрд.

Ранее сообщалось, что профильные комитеты Палаты представителей и Сената США договорились по проекту оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год на сумму $847,3 млрд.

Документом предусмотрено "расширить и модифицировать инициативу помощи Украине в сфере безопасности", в 2023 году на эти цели планируется выделить дополнительно $800 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az