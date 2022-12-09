США готовят новый пакет военной помощи Украине

США подготовили для Украины дополнительную военную помощь в размере $275 млн, которая включает большое количество боеприпасов и высокотехнологичных систем, сообщило агентство Associated Press (AP).

По данным источников, в нынешний пакет входят 80 тыс. снарядов для гаубиц и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, средства противодействия беспилотным летательным аппаратам, средства противовоздушной обороны, а также военные автомобили HUMVEE, другое военное оборудование.

Официальное сообщение о новом пакете помощи, как ожидается, будет опубликовано в пятницу, пишет агентство.

Оно обращает внимание, что эта партия вооружений по сумме уступает предыдущим. Это, как поясняется в сообщении, связано с тем, что военные чиновники и эксперты прогнозируют снижение уровня боевых действий в зимний период.

АР напоминает, что с учетом нового пакета помощи США с начала Россией спецоперации на Украине выделили Киеву оружия и другого оборудования на сумму более $19,3 млрд.

Ранее сообщалось, что профильные комитеты Палаты представителей и Сената США договорились по проекту оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год на сумму $847,3 млрд.

Документом предусмотрено "расширить и модифицировать инициативу помощи Украине в сфере безопасности", в 2023 году на эти цели планируется выделить дополнительно $800 млн.