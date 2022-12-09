Число случаев COVID-19 в мире превысило 647,8 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 647 млн 863 тыс. 887, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 649 тыс. 698 человек.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.
Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:
США - 99 млн 365 тыс. 270 и 1 млн 84 тыс. 263.
Индия - 44 млн 675 тыс. 662 и 530 тыс. 653.
Франция - 38 млн 532 тыс. 642 и 160 тыс. 558.
Бразилия - 35 млн 531 тыс. 716 и 690 тыс. 667.
Германия - 36 млн 726 тыс. 61 и 158 тыс. 851.
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро пятницы составил 853,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 314 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 тыс. 432, в Бразилии - 3 тыс. 207, в Германии - 1 тыс. 894.
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