Австралия ограничит рост цен на газ и уголь на внутреннем рынке на год

Правительство Австралии ограничит рост цен на газ и уголь на внутреннем рынке, заявил премьер-министр страны Энтони Албаниз в пятницу.

В частности, власти на 12 месяцев ограничат цены на газ на уровне 12 австралийских долларов ($8,12) за ГДж и проработают с администрациями штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд вопрос о введении временного потолка цен на уголь в размере 125 долларов за тонну.

В то же время государство будет выплачивать компенсации добывающим компаниям в случае, если их издержки на добычу газа и угля превысят установленный лимит, пояснил Албаниз.

"Необычные времена требуют необычных мер", - заявил премьер-министр Австралии, имея ввиду рекордный за многие годы подъем цен на энергоресурсы.

Кроме того, Австралия также планирует выделить 1,5 млрд долларов на поддержку индивидуального и малого бизнеса.