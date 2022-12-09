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ТЭК 09.12.2022 12:21

Австралия ограничит рост цен на газ и уголь на внутреннем рынке на год

Правительство Австралии ограничит рост цен на газ и уголь на внутреннем рынке, заявил премьер-министр страны Энтони Албаниз в пятницу.

В частности, власти на 12 месяцев ограничат цены на газ на уровне 12 австралийских долларов ($8,12) за ГДж и проработают с администрациями штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд вопрос о введении временного потолка цен на уголь в размере 125 долларов за тонну.

В то же время государство будет выплачивать компенсации добывающим компаниям в случае, если их издержки на добычу газа и угля превысят установленный лимит, пояснил Албаниз.

"Необычные времена требуют необычных мер", - заявил премьер-министр Австралии, имея ввиду рекордный за многие годы подъем цен на энергоресурсы.

Кроме того, Австралия также планирует выделить 1,5 млрд долларов на поддержку индивидуального и малого бизнеса.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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