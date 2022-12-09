БГУ отбирает подрядчика для капремонта учебного корпуса №2

Бакинский государственный университет (БГУ) отбирает подрядчика на капремонт учебного корпуса №2 в Ясамальском районе Баку по адресу: улица академика Захида Халилова, 33. Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере составляет 2 тыс. манатов. Предложения принимаются до 16:00 14 января 2023 года. Вскрытие пакетов с предложениями состоится 15 января в 10:00. Контактное лицо: Наиля Асгерли; телефон: (+99412) 539-15-36 Стоимость предмета тендера превышает $3 млн. Х.Насирзаде

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