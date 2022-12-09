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Инфраструктура и тендеры 09.12.2022 11:39

БГУ отбирает подрядчика для капремонта учебного корпуса №2

Бакинский государственный университет (БГУ) отбирает подрядчика на капремонт учебного корпуса №2 в Ясамальском районе Баку по адресу: улица академика Захида Халилова, 33.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 2 тыс. манатов.

Предложения принимаются до 16:00 14 января 2023 года. Вскрытие пакетов с предложениями состоится 15 января в 10:00.

Контактное лицо: Наиля Асгерли; телефон: (+99412) 539-15-36

Стоимость предмета тендера превышает $3 млн.

Х.Насирзаде

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Тэги: БГУ, КАПРЕМОНТ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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