FTC планирует заблокировать слияние Activision с Microsoft через суд

Большинство руководителей Федеральной торговой комиссии (FTC) США проголосовали за обращение в суд с требованием заблокировать покупку разработчика видеоигр Activision BlizzardИТ-гигантом Microsoft Corp.
За передачу дела в суд проголосовали трое из четырех руководителей FTC, пишет Financial Times.
"Мы не можем допустить, чтобы Microsoft получила контроль над ведущим независимым разработчиком видеоигр и смогла использовать это для ослабления конкуренции на множестве динамичных и быстрорастущих игровых рынков", - сказала глава антимонопольного бюро FTC Холли Ведова.
Microsoft объявила о планах купить Activision, выпускающую такие игры как Call of Duty, Diablo и World of Warcraft, за $69 млрд в январе. Компании рассчитывают закрыть сделку к середине 2023 года.
Руководство FTC опасается, что Microsoft может повысить цены на видеоигры, ухудшить качество игр для владельцев других консолей, изменить условия доступа к контенту или вовсе лишить конкурентов своего контента. Microsoft производит приставки Xbox и конкурирует в этом сегменте с Sony Corp. (производитель консолей PlayStation) и Nintendo Co. (Switch).
Акции Activision Blizzard на торгах в четверг потеряли 1,5%, бумаги Microsoft прибавили в цене 1,2%.
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