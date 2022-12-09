При поддержке Yelo Bank-а прошло заседание Европейского Молодежного Парламента

При организационной поддержкеYeloBankсостоялась очередная Сессия Европейского молодежного парламента. Более 150 активных и инициативных членов ЕМП, а также иностранные студенты, приняли участие во встрече, состоявшейся в актовом зале головного офиса Банка. На заседании обсуждались экономические и социальные вопросы, гендерное равенство, безопасность пищевых продуктов, технологии и другие значимые для общества вопросы. Пакет итоговых предложений, подготовленный в результате совместной работы 8 комитетов по этим направлениям, был вынесен на общее обсуждение в формате Генеральной Ассамблеи.
Следует отметить, чтоYeloBankподдерживает проекты, направленные на развитие молодежи в рамках стратегии «Корпоративная социальная ответственность». В рамках этой стратегии Банк активно сотрудничает с рядом местных и международных молодежных организаций. Основная цель – вовлечь нашу молодежь в различные образовательные мероприятия и способствовать ее личностному развитию. В актовом зале головного офиса на 400 человек, оснащенном современным техническим оборудованием, помимо внутренних мероприятий Банка также часто проводятся образовательные и социальные мероприятия.
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