Власти Азербайджана направят свыше 19 млрд манатов на восстановление Карабаха до 2027г – премьер

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, что по предварительным оценкам на реализацию Стратегии социально-экономического развития страны на 2022-2026 годы потребуется выделение из госбюджета 32,7 млрд манатов ($19,2 млрд по текущему курсу).
«Предварительные подсчеты показывают, что на реализацию Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы потребуется выделение из госбюджета 32,7 млрд манатов. Из них 19,2 млрд манатов ($11,3 млрд) или 58,7% будут направлены на реализацию первого этапа программы Большого возвращения на освобожденные территории (Карабаха и Восточного Зангезура – ИФ)», - сказал Асадов в пятницу на заседании Милли Меджлиса (парламента) при обсуждении проекта госбюджета страны на следующий год.
По его словам, в 2023 году из госбюджета Азербайджана планируется выделение 5,2 млрд манатов на реализацию социально-экономического развития страны до 2027 года, из которых 3 млрд манатов (+12,4% от показателя 2022г- ИФ) будет направлено на проекты на освобожденных территориях.
«В целом, на реализацию проектов по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура за последние 2 года направлено свыше 5,8 млрд манатов», - добавил премьер.
Стратегия социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026гг утверждена президентом страны 22 июля текущего года. Согласно программе, среднегодовой экономический рост Азербайджана в пятилетний период составит 3-4% в год, в том числе в ненефтяном секторе – до 5% в год.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 ноября 2022 года утвердил «I Госпрограмму Большого возвращения на освобожденные территории Азербайджана». В ней говорится, что власти Азербайджана планируют разминировать до 2027 года 280 тыс. га земель в Карабахе и Восточном Зангезуре. В госпрограмме отмечается, что в 2020-2022гг разминировано 57,6 тыс. га.
Планируется, что к 2027 году в Карабах и Восточный Зангезур переселят 34,5 тыс. семей, для которых будут построены квартиры и индивидуальные жилые дома.
К этому сроку укрепят военную инфраструктуру в Карабахе и Восточном Зангезуре, там же построят энергетическую, транспортную, спортивную, социальную и прочую инфраструктуру.
Б.Рустамбеков
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