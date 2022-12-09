Внешний долг Азербайджана составляет 10% ВВП - Асадов

Текущий внешний долг Азербайджана оценивается в 10% ВВП, заявил премьер-министр Али Асадов. «В настоящее время внешний долг Азербайджана составляет 10% ВВП», - сказал Асадов в пятницу в парламенте. По его словам, в целом, власти Азербайджана максимальный размер госдолга на среднесрочный период намерены удерживать на уровне до 20% ВВП. Р.Ахмедов

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