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Макроэкономика 09.12.2022 12:56

Внешний долг Азербайджана составляет 10% ВВП - Асадов

Текущий внешний долг Азербайджана оценивается в 10% ВВП, заявил премьер-министр Али Асадов.

«В настоящее время внешний долг Азербайджана составляет 10% ВВП», - сказал Асадов в пятницу в парламенте.

По его словам, в целом, власти Азербайджана максимальный размер госдолга на среднесрочный период намерены удерживать на уровне до 20% ВВП.

Р.Ахмедов

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Тэги: АСАДОВ, ДОЛГ, ВНЕШНИЙ

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