Эрдоган рассчитывает поговорить с Путиным в воскресенье и обсудить Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в конце недели провести разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает агентство Anadolu в пятницу.
"Эрдоган заявил, что проведет в воскресенье переговоры с российским президентом Путиным", - говорится в сообщении.
По словам турецкого лидера, он рассчитывает обсудить события на Украине.
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