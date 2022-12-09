Эрдоган рассчитывает поговорить с Путиным в воскресенье и обсудить Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в конце недели провести разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает агентство Anadolu в пятницу. "Эрдоган заявил, что проведет в воскресенье переговоры с российским президентом Путиным", - говорится в сообщении. По словам турецкого лидера, он рассчитывает обсудить события на Украине.

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