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СНГ 09.12.2022 13:49

Путин пригласил лидеров СНГ в Петербург на предновогоднюю неформальную встречу

Неформальная встреча лидеров СНГ пройдет в Санкт-Петербурге до Нового года, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вне рамок нашей сегодняшней работы хочу напомнить, что мы вас ждем на согласованной предновогодней неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического Совета.

Неформальные саммиты СНГ, которые президент РФ собирает в конце года, уже стали традицией.

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