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Макроэкономика 09.12.2022 13:54

Среднегодовая инфляция в Азербайджане ускорилась до 13,8% - Асадов

Среднегодовая инфляция в Азербайджане ускорилась до 13,8%, заявил премьер-министр Али Асадов.

Как сообщалось ранее, на конец октября 2022 года среднегодовая инфляция в Азербайджане составляла 13,7%.

«Наблюдаемая в последнее время региональная и геополитическая напряженность, военный конфликт между Россией и Украиной и примененные в связи с этим широкомасштабные санкции, привели к нарушению глобальных производственно-снабженческих цепочек, росту цен на энергоресурсы, повышению тарифов на перевозки и логистику. Все это, в свою очередь, привело к дефициту продовольствия, росту цен на нее, а также к двузначной инфляции во многих странах», - сказал Асадов в пятницу в парламенте Азербайджана.

По его словам, на инфляцию в Азербайджане существенно влияет подорожание продовольственных товаров, прежде всего, импортных.

«С начала года импортируемая инфляция составила 22%, в результате среднегодовая инфляция в Азербайджане была на двузначном уровне – 13,8%», - отметил он.

Правительство Азербайджана по итогам 2022 года прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 12,5%.

В 2021 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 6,7%.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕМЬЕР, ИНФЛЯЦИЯ, УРОВЕНЬ

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