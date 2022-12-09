Среднегодовая инфляция в Азербайджане ускорилась до 13,8% - Асадов

Среднегодовая инфляция в Азербайджане ускорилась до 13,8%, заявил премьер-министр Али Асадов.
Как сообщалось ранее, на конец октября 2022 года среднегодовая инфляция в Азербайджане составляла 13,7%.
«Наблюдаемая в последнее время региональная и геополитическая напряженность, военный конфликт между Россией и Украиной и примененные в связи с этим широкомасштабные санкции, привели к нарушению глобальных производственно-снабженческих цепочек, росту цен на энергоресурсы, повышению тарифов на перевозки и логистику. Все это, в свою очередь, привело к дефициту продовольствия, росту цен на нее, а также к двузначной инфляции во многих странах», - сказал Асадов в пятницу в парламенте Азербайджана.
По его словам, на инфляцию в Азербайджане существенно влияет подорожание продовольственных товаров, прежде всего, импортных.
«С начала года импортируемая инфляция составила 22%, в результате среднегодовая инфляция в Азербайджане была на двузначном уровне – 13,8%», - отметил он.
Правительство Азербайджана по итогам 2022 года прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 12,5%.
В 2021 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 6,7%.
А.Азизов
ВС Армении обстреляли позиции пограничников Азербайджана
Власти Азербайджана направят свыше 19 млрд манатов на восстановление Карабаха до 2027г – премьер
Премьер Албании обсудил с властями Азербайджана 3 ключевых проекта
Число случаев COVID-19 в мире превысило 647,8 млн - университет Хопкинса
Парламент Азербайджана утвердил прожиточный минимум на 2023г в размере 246 манат
Алиев ознакомился с новой спецтехникой, которая будет использоваться на освобожденных территориях Азербайджана
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
Песков не усматривает шантажа в мерах, которые Турция принимает в Босфоре по отношению к танкерам с нефтью
Путин пригласил лидеров СНГ в Петербург на предновогоднюю неформальную встречу
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
При поддержке Yelo Bank-а прошло заседание Европейского Молодежного Парламента
Kapital Bank оказал поддержку предпринимателям и Нахчыване
Kapital Bank присоединился к социальному проекту в Сабирабаде
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают