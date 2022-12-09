«Caspian Energy Club» организовал «CEO MEET UP», посвященный ICT сектору

В Баку состоялся «CEO MEET UP» на тему «Кибербезопасность, переход к цифровой трансформации и применение инновационных технологий». Мероприятие, в котором приняли участие частные предприниматели и представители государственных структур, было организовано «Caspian Energy Club» при поддержке Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана (AKTA).

Основной целью мероприятия стало обсуждение важной роли кибербезопасности в эпоху цифровой трансформации, переход к цифровой трансформации, а также применение инновационных технологий.

В мероприятии в качестве спикеров приняли участие председатель правления Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения при Министерстве труда и социальной защиты Азербайджанской Республики (DOST) Фарид Мамедов, советник Председателя Правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA) Теймур Джафаров, директор по инвестициям Азиатского банка развития (ADB) Санан Шабанов, председатель Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана Эльвин Баладжанов, начальник отдела Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Надир Новрузов, генеральный директор «Interprobe» Махир Юксель и генеральный директор «IT Grup SRL AR brunch» Араз Эйюбов. Модераторами мероприятия выступили председатель Совета директоров ООО «АзерТелеком» Фуад Аллахвердиев и заместитель председателя Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана Рауф Джабаров.

Выступивший на мероприятии Председатель и Главный исполнительный директор группы «Caspian Energy Club» Тельман Алиев выразил участникам глубокую благодарность и поздравил сотрудников ИКТ с профессиональным праздником. Во время своей речи, Тельман Алиев предоставил гостям информацию об основных направлениях деятельности клуба в сфере информационно-коммуникационных технологий и отметил, что клуб планирует продолжать «CEO MEET UP»ы ежемесячно. По словам Тельмана Алиева, эти встречи будут охватывать не только сферу ИКТ, но и сферу промышленности, маркетинга и т. д. Тельман Алиев также проинформировал участников дискуссионной панели о мероприятии «Caspian Energy MeetUp» организованном ранее и посвященном теме «зеленой энергетики».

В рамках панельных дискуссий участники обсудили риски, возникающие при цифровой трансформации, и меры, принимаемые для их предотвращения, трудности для государственных информационных систем, создаваемые этими рисками, а также потребность в создании и развитии в нашей стране компаний, специализирующихся на кибербезопасности. Также участники мероприятия обсудили возможности, которые открывает цифровая трансформация для государственных учреждений, атаки на государственные информационные системы, рекомендации по развитию кибер безопасной экосистемы на основе опыта Турецкой Республики, явление Brain Drain («утечка мозгов») и его влияние на развитие ИТ-сектора нашей страны. Гости панельной дискуссии были проинформированы о том, с какими проблемами в настоящее время сталкивается малый и средний бизнес в регионах и какие возможности создает цифровизация в решении этих задач, о состоянии современной цифровой трансформации азербайджанских банков и другие вопросы.

По итогам мероприятия участникам встречи и гостям были вручены сертификаты.

«Caspian Energy Club» - крупная и динамично развивающаяся региональная организация, объединяющая в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира. Основной целью «Caspian Energy Club», активного участника диалога между государственным и частным секторами, является улучшение инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где он действует, а также стимулирование и активное участие в диалогах в форматах B2G, B2B и B2C.

Являющийся международной платформой для бизнес-нетворкинга «Caspian Energy Club», регулярно организует различные мероприятия. «Caspian Energy Club» со штаб-квартирой в Баку имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, а также уполномоченных представителей в различных странах мира.