Российско-американская встреча на уровне директоров профильных департаментов внешнеполитических ведомств проходит в пятницу в Стамбуле, обсуждаются "раздражители" в двусторонних отношениях, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Сегодня в Стамбуле проводится встреча на уровне директоров профильных департаментов. Это (...) периодически проходящее мероприятие для обсуждения так называемых "раздражителей" в двусторонних отношениях", - сказал он в пятницу, отвечая на вопросы в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
По словам замминистра, такие контакты в очном режиме были возобновлены с американцами "после некоторой паузы". Рябков отметил, что в ходе таких контактов обсуждается, в частности, функционирование диппредставительств обеих стран, визовые вопросы.
"Это не какой-то политический сигнал о чем-то, что мы возобновляем разговор с США по крупным вопросам. Это такой просто рабочий момент", - подчеркнул Рябков.
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