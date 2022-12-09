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Регион 09.12.2022 17:14

РФ и США проводят в пятницу в Стамбуле встречу для обсуждения так называемых "раздражителей" в двусторонних отношениях - МИД

Российско-американская встреча на уровне директоров профильных департаментов внешнеполитических ведомств проходит в пятницу в Стамбуле, обсуждаются "раздражители" в двусторонних отношениях, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Сегодня в Стамбуле проводится встреча на уровне директоров профильных департаментов. Это (...) периодически проходящее мероприятие для обсуждения так называемых "раздражителей" в двусторонних отношениях", - сказал он в пятницу, отвечая на вопросы в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам замминистра, такие контакты в очном режиме были возобновлены с американцами "после некоторой паузы". Рябков отметил, что в ходе таких контактов обсуждается, в частности, функционирование диппредставительств обеих стран, визовые вопросы.

"Это не какой-то политический сигнал о чем-то, что мы возобновляем разговор с США по крупным вопросам. Это такой просто рабочий момент", - подчеркнул Рябков.

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