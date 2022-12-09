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Инфраструктура и тендеры 09.12.2022 16:21

АzerGold направит около 72 млн манатов на горновзрывные работы и транспортировку руды с месторождения Тулаллар

ЗАО «AzerGold» направит около 72 млн манатов на проведение горновзрывных работ и транспортировку руды, а также на подготовку административного кампа на месторождении Тулаллар в Гейгельском районе (запад Азербайджана).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по данным портала закупок www.etender.gov.az, соответствующий контракт общество подписало с ООО «Global Mining».

Стоимость договора - 71 млн 984 тыс. 971,15 манатов ($42,3 млн по текущему курсу).

Месторождение Тулаллар было открыто в 2002 году. Извлекаемые запасы золота оцениваются в 84,787 тыс. унций.

В настоящее время AzerGold занимается добычей и экспортом золота в рамках оксидной (наземной) фазы разработки золоторудного месторождения Човдар, с месторождения Агйохуш в рамках первого этапа его разработки (с ноября 2020г –ИФ), Мерех – (с 23 июля 2021г).

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Н.Аббасова

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Тэги: АZERGOLD, МЕСТОРОЖДЕНИЕ, КОНТРАКТ

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