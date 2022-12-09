Лукашенко рассчитывает на равные с РФ цены на газ, планирует обсуждать этот вопрос с Путиным

Белоруссия рассчитывает в 2023 году на равные с Россией цены на газ, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Вопрос не в том, какие цены у нас. Вопрос, если уж мы пошли на глубокую кооперацию с Россией - как раз причина этому и бешенство в мире, и войны, и пандемия, и прочее - в том, чтобы при нашей теснейшей интеграции для субъектов хозяйствования были равные возможности", - заявил Лукашенко журналистам в Бишкеке после саммита ЕАЭС. (Цитата по госагентству БелТА).
По его словам, он и президент РФ Владимир Путин договорились в ближайшее время встретиться по экономическим проблемам. "Обсудить вопросы безопасности, но главное - экономические проблемы. Мы там будем обсуждать эту проблему по энергоносителям", - сказал он.
Лукашенко заявил, что "если вы (в России - ИФ) получаете по 60 или 80 долларов, а мы на границе получаем (по цене) 120 долларов, к примеру, газ, ну какие здесь равные условия? Я не смогу товар свой продать у вас на рынке".
"Поэтому главное - равные условия. Пусть газ будет и 1600 долларов, как в Европе, не дай бог, конечно. Но равно в России и Беларуси. Вот это для нас важный элемент. Ну, мы договоримся (по ценам на газ - ИФ)", - уверен он.
МЧС Азербайджана закупило 150 единиц автомобилей в рамках создания системы противопожарной защиты в Карабахе и В.Зангезуре
Григорян: установление дипотношений - единственный пункт мирного договора, где Еревану и Баку удалось достичь соглашения
Азербайджан в 2023г направит из госбюджета 5,3 млрд манатов на оборону и нацбезопасность - Асадов
Саммит МОК решил оставить в силе санкции в отношении российских и белорусских спортсменов
Британия, Италия и Япония намерены совместно разработать истребитель шестого поколения
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
Спецслужбы РФ и США контактируют исключительно по теме обмена заключенными - Песков
Канада вводит санкции против МВД РФ, Минюста, Следственного комитета, ЦК РФ
РФ и США проводят в пятницу в Стамбуле встречу для обсуждения так называемых "раздражителей" в двусторонних отношениях - МИД
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
«Caspian Energy Club» организовал «CEO MEET UP», посвященный ICT сектору
При поддержке Yelo Bank-а прошло заседание Европейского Молодежного Парламента
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают