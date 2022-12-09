Лукашенко рассчитывает на равные с РФ цены на газ, планирует обсуждать этот вопрос с Путиным

Белоруссия рассчитывает в 2023 году на равные с Россией цены на газ, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Вопрос не в том, какие цены у нас. Вопрос, если уж мы пошли на глубокую кооперацию с Россией - как раз причина этому и бешенство в мире, и войны, и пандемия, и прочее - в том, чтобы при нашей теснейшей интеграции для субъектов хозяйствования были равные возможности", - заявил Лукашенко журналистам в Бишкеке после саммита ЕАЭС. (Цитата по госагентству БелТА).

По его словам, он и президент РФ Владимир Путин договорились в ближайшее время встретиться по экономическим проблемам. "Обсудить вопросы безопасности, но главное - экономические проблемы. Мы там будем обсуждать эту проблему по энергоносителям", - сказал он.

Лукашенко заявил, что "если вы (в России - ИФ) получаете по 60 или 80 долларов, а мы на границе получаем (по цене) 120 долларов, к примеру, газ, ну какие здесь равные условия? Я не смогу товар свой продать у вас на рынке".

"Поэтому главное - равные условия. Пусть газ будет и 1600 долларов, как в Европе, не дай бог, конечно. Но равно в России и Беларуси. Вот это для нас важный элемент. Ну, мы договоримся (по ценам на газ - ИФ)", - уверен он.