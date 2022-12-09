Путин и Пащинян встретились в Бишкеке

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в Бишкеке.
Встреча Путина и Пашиняна прошла в пятницу "на полях" саммита ЕАЭС.
Путин заметил, что у него и премьера Армении всегда есть вопросы для обсуждения.
Одновременно он напомнил, что Россия является ведущим торгово-экономическим партнером Армении. "За первые десять месяцев текущего года рост товарооборота составил 67% - это хороший положительный показатель. Тем не менее, всегда вопросы есть, и я рад такой возможности их обсудить", - сказал российский президент.
Со своей стороны Пашинян выразил надежду на то, что "с улучшением механизмов Евразийского экономического союза удастся сохранить динамику (экономического взаимодействия России и Армении - ИФ), которая уже наметилась".
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