Путин и Пащинян встретились в Бишкеке

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в Бишкеке.

Встреча Путина и Пашиняна прошла в пятницу "на полях" саммита ЕАЭС.

Путин заметил, что у него и премьера Армении всегда есть вопросы для обсуждения.

Одновременно он напомнил, что Россия является ведущим торгово-экономическим партнером Армении. "За первые десять месяцев текущего года рост товарооборота составил 67% - это хороший положительный показатель. Тем не менее, всегда вопросы есть, и я рад такой возможности их обсудить", - сказал российский президент.

Со своей стороны Пашинян выразил надежду на то, что "с улучшением механизмов Евразийского экономического союза удастся сохранить динамику (экономического взаимодействия России и Армении - ИФ), которая уже наметилась".