ГНС за 11 месяцев увеличила сбор налогов в госбюджет на 85%

Государственная налоговая служба (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана увеличила в январе-ноябре 2022 года сбор налогов и пошлин в госбюджет на 85% - до 14 млрд 726 млн 776 тыс. манатов.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Службу, в январе-ноябре 51,5% сбора налогов и пошлин пришлось на ненефтегазовый сектор, 48,5% - на нефтегазовый.
В частности, поступления по ненефтегазовому сектору составили 7 млрд 583 млн 62,2 тыс. манатов (рост на 29,2%).
Поступления в госбюджет по линии ГНС в госбюджет Азербайджана на 2022 год предусмотрены на уровне 11 млрд 740 млн манатов.
Р.Ахмедов
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