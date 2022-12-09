ГНС за 11 месяцев увеличила сбор налогов в госбюджет на 85%

Государственная налоговая служба (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана увеличила в январе-ноябре 2022 года сбор налогов и пошлин в госбюджет на 85% - до 14 млрд 726 млн 776 тыс. манатов.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Службу, в январе-ноябре 51,5% сбора налогов и пошлин пришлось на ненефтегазовый сектор, 48,5% - на нефтегазовый.

В частности, поступления по ненефтегазовому сектору составили 7 млрд 583 млн 62,2 тыс. манатов (рост на 29,2%).

Поступления в госбюджет по линии ГНС в госбюджет Азербайджана на 2022 год предусмотрены на уровне 11 млрд 740 млн манатов.

Р.Ахмедов