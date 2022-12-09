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Социум 09.12.2022 17:00

Кабмин утвердил даты праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2023г

Кабинет министров Азербайджана утвердил на 2023 год даты праздников Новруз, Рамазан и Гурбан.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабмине, согласно постановлению правительства, Новруз будет отмечаться в Азербайджане 20-24 марта, Рамазан – 21-22 апреля, а Гурбан-байрам – 28-29 июня.

В соответствии с действующим законодательством, эти дни будут нерабочими.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРАЗДНИКИ, КАБМИН, ДАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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