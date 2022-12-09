Кабмин утвердил даты праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2023г

Кабинет министров Азербайджана утвердил на 2023 год даты праздников Новруз, Рамазан и Гурбан. Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабмине, согласно постановлению правительства, Новруз будет отмечаться в Азербайджане 20-24 марта, Рамазан – 21-22 апреля, а Гурбан-байрам – 28-29 июня. В соответствии с действующим законодательством, эти дни будут нерабочими. Р.Ахмедов

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