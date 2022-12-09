В Азербайджане суточный прирост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 58 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 824,749 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 50 случаях заражения.
За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции летальных исходов не зафиксировано. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 984 человек.
От COVID-19 вылечились 814,444 тыс. (+45 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 321 человек.
За сутки медики провели 1 348 тестов на коронавирус против 1 868 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 391,267 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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