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Транспорт и связь 09.12.2022 17:15

Пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана за 11 мес. составил около 5 млн человек

Пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана в январе-ноябре 2022 года составил около 5 млн человек, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

В ноябре текущего года услугами бакинского аэропорта воспользовались 375 тыс. человек, из них 324 тыс. - пассажиры международных рейсов.

Национальные авиаперевозчики AZAL и Buta Airways за ноябрь обслужили 91 тыс. и 45 тыс. пассажиров на международных направлениях соответственно, доля авиакомпаний от общего числа международных перевозок составила - 28% и 14%.

В ноябре 2022 года в Международный аэропорт Гейдар Алиев регулярные рейсы совершили 28 иностранных авиакомпаний. Наибольшее число пассажиров, помимо AZAL и Buta Airways, перевезли Turkish Airlines, Aeroflot, Utair, FlyDubai и авиакомпания Azimuth.

В десятку самых популярных международных направлений из Баку в прошлом месяце года вошли Москва, Стамбул, Дубай, Тбилиси, Абу-Даби, Шарджа, Ташкент, Минеральные Воды, Джидда и Анкара. Суммарно по этим направлениям было обслужено 225 тысяч человек.

В Азербайджане в настоящее время функционируют 8 международных аэропортов в различных регионах страны.

Суммарно международные аэропорты Азербайджана за 2021 год обслужили 2,93 млн пассажиров, что в два раза больше показателя 2020 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZAL, АЭРОПОРТЫ, ПАССАЖИРОПОТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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