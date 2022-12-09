Пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана за 11 мес. составил около 5 млн человек

Пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана в январе-ноябре 2022 года составил около 5 млн человек, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).
В ноябре текущего года услугами бакинского аэропорта воспользовались 375 тыс. человек, из них 324 тыс. - пассажиры международных рейсов.
Национальные авиаперевозчики AZAL и Buta Airways за ноябрь обслужили 91 тыс. и 45 тыс. пассажиров на международных направлениях соответственно, доля авиакомпаний от общего числа международных перевозок составила - 28% и 14%.
В ноябре 2022 года в Международный аэропорт Гейдар Алиев регулярные рейсы совершили 28 иностранных авиакомпаний. Наибольшее число пассажиров, помимо AZAL и Buta Airways, перевезли Turkish Airlines, Aeroflot, Utair, FlyDubai и авиакомпания Azimuth.
В десятку самых популярных международных направлений из Баку в прошлом месяце года вошли Москва, Стамбул, Дубай, Тбилиси, Абу-Даби, Шарджа, Ташкент, Минеральные Воды, Джидда и Анкара. Суммарно по этим направлениям было обслужено 225 тысяч человек.
В Азербайджане в настоящее время функционируют 8 международных аэропортов в различных регионах страны.
Суммарно международные аэропорты Азербайджана за 2021 год обслужили 2,93 млн пассажиров, что в два раза больше показателя 2020 года.
Б.Рустамбеков
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