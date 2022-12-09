Канада вводит санкции против МВД РФ, Минюста, Следственного комитета, ЦК РФ

Власти Канады в пятницу объявили о внесении в санкционные списки по России МВД РФ, министерства юстиции, Следственного комитета РФ и Центральной избирательной комиссии РФ.
Согласно заявлению канадского правительства, причиной введения санкций стали "грубые нарушения прав человека".
Кроме того, Оттава ввела санкции против Федеральной службы исполнения наказаний РФ и Федерального агентства по делам национальностей России.
Канадские санкционные списки пополнили также еще 33 физических лица.
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