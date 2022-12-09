Санкции ЕС против России не оказывают существенного влияния на экономику блока

Последствия санкций Европейского союза в отношении России на текущий момент затронули лишь несколько отдельных секторов экономики блока, следует из анализа ЕС.

Ограничительные меры спровоцировали проблемы с поставками таких ресурсов, как древесина и драгоценные металлы, однако более существенные перебои в основном вызваны глобальными рыночными трендами, конфликтом России и Украины и ответными мерами Москвы на санкции, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с материалами анализа.

Страны-члены ЕС обсуждают инициативы в рамках девятого пакета санкций, который коснется доступа России к дронам, а также предусматривает дополнительные ограничения в отношении инвестиций, банков и экспорта технологий.

При этом ЕС стремится сделать так, чтобы санкции нанесли ущерб России, а не собственным странам-членам. Венгрия, которая сопротивляется некоторым попыткам ЕС продолжать ужесточать ограничения, назвала санкции причиной проблем в экономике блока, однако проведенный анализ позволяет предположить, что роль санкций в этом случае переоценена.

По состоянию на конец ноября, ЕС одобрил более 150 мер, направленных на смягчение потрясений, вызванных конфликтом на Украине, отметил источник.

Евросоюз пытается корректировать и уточнять содержание санкций, чтобы убедиться, что они не затронут экспорт продуктов питания из России и не слишком сильно ограничат продажу ее нефти.

Экономика ЕС до начала военной операции России, как ожидалось, должна была существенно вырасти, преимущественно вернувшись к допандемийным уровням. Между тем ситуация на Украине привела к скачку инфляции и проблемам в цепях поставок, а также ограничила государственное финансирование. Рост цен на энергоресурсы оказался особенно резким в ЕС по сравнению с США и Японией.