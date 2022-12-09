Решений о сокращении добычи нефти пока нет, ответ на price cap будет в указе - Путин

Решений о сокращении добычи нефти Россией нет, это пока размышления; конкретные шаги в связи с price cap будут прописаны в указе, который выйдет в ближайшие дни, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что финансовых потерь Россия от price cap не несет, но нерыночное регулирование со стороны потребителей разрушает отрасль.

Он отметил, что ценовой "потолок" на российскую нефть соответствует тем ценам, по которым РФ сейчас продает нефть. И вновь заявил, что Россия не будет продавать нефть в те страны, которые поддерживают price cap.

Путин также заметил, что Россия подумает и о возможности сокращения добычи нефти.