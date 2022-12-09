РФ предложила Индии сотрудничество в области аренды и строительства крупнотоннажных судов

Россия приветствует решение Индии не поддерживать "потолок цен" на российскую нефть, предлагает расширить сотрудничество на услуги аренды и строительства крупнотоннажных судов, говорится в сообщении правительства РФ по итогам встречи вице-премьера Александра Новака и чрезвычайного и полномочного посла Индии в России Павана Капура.
За восемь месяцев экспорт российской нефти в Индию вырос до 16,35 млн т, также увеличились поставки нефти и нефтепродуктов. Стороны выразили готовность продолжать сотрудничество, увеличивая взаимодействие в области торговли энергоресурсами.
Отдельно вице-премьер отметил позицию Индии, которая отказалась поддерживать "потолок цен" на российскую нефть. "Чтобы не зависеть от запрета на услуги страхования и фрахта танкеров в Евросоюзе и Британии, вице-премьер предложил Индии сотрудничество в области аренды и строительства крупнотоннажных судов", - говорится в сообщении.
"Введение потолка цен на российскую нефть - это антирыночная мера. Она нарушает цепочки поставок и может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках. Такие нерыночные механизмы нарушают систему международной торговли в целом и создают опасный прецедент на энергетическом рынке. В результате происходит усугубление проблемы энергетической бедности не только в развивающемся мире, но и в развитых странах Европы", - приводятся в сообщении слова Новака.
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