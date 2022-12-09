Рост поставок газа из РФ в Узбекистан и Казахстан потребует развития газопроводов - Путин

Потребность экономик Казахстана и Узбекистана в газе будет расти, тем более с учетом экспортных обязательств этих стран. В связи с этим руководство стран обсуждает возможность наращивания поставок в эти страны российского газа, сообщил журналистам президент России Владимир Путин.

Он отметил, что для этого может потребоваться модернизация газотранспортной инфраструктуры для доставки этого газа и даже строительство новых газопроводов. В том числе на территории России будет необходимо построить газотранспортную инфраструктуру стоимостью 260 млрд рублей.

"Экономики стран ЕАЭС растут и будут расти. Это означает, что увеличится объем потребления энергоресурсов. Уже сейчас не хватает. И такие газодобывающие страны, как Казахстан и Узбекистан, смотрят вперед, считают, сколько потребуется в ближайшие годы - и приходят к выводу, что им потребуются дополнительные объёмы (имея в виду в том числе их обязательства, возникшие в предыдущие годы по экспорту). Все это вызывает у нас необходимость еще раз сверить часы и посмотреть - как это все устроено и что мы можем сделать дополнительно. Да - можем", - сказал российский президент.

Он отметил, что сторонам предстоит решить много вопросов в области развития газотранспортной инфраструктуры: "Здесь очень много вопросов, которые требуют взаимного согласования, проработки и принятия согласованных, может быть даже где-то компромиссных решений. Они точно могут быть найдены. В этом смысле это может быть какой-то энергетический альянс".

"Север Казахстана получает газ с Оренбурга, на наше предприятие по переработке газа в Оренбурге он приходит с месторождения из Казахстана - с Карачаганака. В Казахстан приходит по внутренним ценам России. Чтобы прокачать в Узбекистан нужно использовать соответствующую газотранспортную систему, созданную еще в Советском Союзе. Ее надо ремонтировать, там все "свистит" уже. Там две нитки - одна не используется вообще, а вторая используется для того, чтобы подавать газ Карачаганака в Оренбург. А если подавать этот газ в Узбекистан, она должна работать в аверсном или реверсном режиме? Это вопрос. Встает сразу другой вопрос - надо строить тогда отдельную трубопроводную систему через территорию Казахстана в Узбекистан. И в России надо еще построить внутреннюю инфраструктуру для дополнительной подачи в Среднюю Азию. А это ни много ни мало - где-то 260 млрд рублей", - поделился Путин.

Президент также напомнил о подготовке к созданию единого рынка газа в ЕврАзЭС. "Но у нас есть обязательства и перед странами ЕврАзЭС. Узбекистан - пока наблюдатель. Но для Узбекистана это, конечно, тоже повод, чтобы присмотреться повнимательнее к работе ЕврАзЭС и найти здесь точки соприкосновения с ЕврАзЭС в целом. Здесь нет ни одного непреодолимого препятствия. Но это требует очень системной работы на экспертном уровне и финансовых просчетов, согласования участия каждой страны в этих инвестициях", - добавил он.

"Все готовы, кстати говоря. И хотят этой совместной работы, и готовы даже к совместным инвестициям. Это хорошая, большая работа - с хорошей перспективой на будущее. Эта работа начата и имеет хороший задел, и уверен, будут хорошие результаты. Сейчас в Москву приезжают коллеги - Казахстан, Узбекистана. Миллер (глава "Газпрома"- ИФ) туда поедет, на уровне вице-премьеров идет работа", - заключил Путин.