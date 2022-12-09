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Дальнее зарубежье 09.12.2022 19:50

Падение ВВП Украины в III квартале замедлилось до 30,8% - Госстат

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в третьем квартале 2022 года упал на 30,8% по сравнению с аналогичным кварталом 2021 года после падения на 37,2% во втором квартале и на 15,1% - в первом квартале текущего года, такую оперативную оценку опубликовала Государственная служба статистики.

По сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП вырос на 9%.

Ранее сообщалось, что в 2021 году ВВП Украины вырос на 3,4% после снижения на 3,8% в 2020 году, его номинальный объем составил около $200 млрд.

Минэкономики Украины ранее отмечало, что прогноз по падению ВВП в целом по 2022 году составляет 33,2%.

МВФ ожидает падения украинской экономики в этом году на 33%.

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Тэги: УКРАИНА, ВВП, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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