В ЕС намерены включить в девятый пакет санкций представителей российских политических партий

В санкционном списке девятого пакета ограничительных мер ЕС в отношении России появится около 200 физических и юридических лиц, но европейских партнеров российской стороны там не будет, заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.
"Среди внесенных в санкционный список физических и юридических лиц будут представители политических партий и (государственных) институтов. Подробности, касающиеся имен, станут известны только тогда, когда пакет санкций будет одобрен (Советом ЕС), что должно произойти довольно быстро", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.
При этом она пояснила, что 9-й пакет санкций ЕС не предусматривает мер в отношении европейских политических партий за сотрудничество с российскими партиями.
"Мы не обсуждаем (в связи с санкциями против РФ) партнеров, друзей России, если только они не связаны с обходом санкций. Вы знаете, что, помимо санкций как таковых, у нас также есть распоряжения с целью воспрепятствовать обходу санкций", - отметила Спинант.
Ранее в пятницу высокопоставленный европейский источник заявил журналистам в Брюсселе, что Совет ЕС на уровне глав МИД, который соберется в Брюсселе в понедельник, 12 декабря, как ожидается, примет 9-й пакет санкций Евросоюза в отношении России.
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